持續糾“四風”　長春多措并舉強化作風建設

近日，吉林省長春市紀委監委針對違規吃喝、違規收送禮品禮金、借調研培訓等名義公款旅遊3類突出問題，對8家市直部門開展專項檢查。圖為檢查組成員在某市直部門查閱財務賬目。劉麗君 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月20日電／據中國紀檢監察報報導，吉林省長春市紀委監委立足職能職責，精準施治、糾樹並舉，以一體推進“三不腐”理念持續強化作風監督，堅持把作風監督與日常監督相結合，在對老問題常抓常嚴的同時，著力發現隱形變異新動向，堅決築牢中央八項規定堤壩，不斷鞏固深化作風建設成果，營造風清氣正的政治生態。



突出全面從嚴，以釘釘子精神糾治“四風”



日前，吉林省長春市紀委監委組織開展“三違”問題專項監督檢查。通過查閱賬目、實地走訪和數據對比等方式，著力查找和發現違規吃喝、違規收送禮品禮金、借調研培訓等名義公款旅遊三類違反中央八項規定精神問題線索，對檢查中發現的問題，及時處置、從嚴查處。



“我們梳理‘四風’問題的特點規律，緊盯元旦春節、‘五一’端午、中秋國慶等重要節點，組織專業力量定期開展有針對性的監督檢查，並充分發揮大數據賦能監督作用，在對老問題常抓常嚴的同時，著力發現隱形變異新動向。”長春市紀委監委相關負責人介紹。



該市紀委監委堅持把作風監督與日常監督相結合，2024年以來，抽調財政、審計等專業人員，成立聯合檢查組，圍繞整治違規發放津補貼、公款旅遊、公車私用、快遞“隔空送禮”等突出問題，開展專項檢查和明察暗訪54次，查處和督促整改問題631個。



結合全市作風建設實際，該市紀委監委協助市委制定《全市紀律作風“六個專項行動”實施方案》，圍繞安全發展、營商環境、民生民利、基層減負、擔當作為、新風正氣等方面開展重點整治；會同市委督查室、市委組織部組成7個檢查組，聚焦違規創建示範評比表彰、違規借調人員等加重基層負擔典型問題進行排查，及時叫停3個違規創建示範和13個評比表彰活動。



該市紀委監委強化靶向施治，開展黨員幹部和公職人員酒駕醉駕專項治理，與公安部門建立協同聯動機制，比對篩查飲酒駕駛違法行為數據，發現並查處問題133個；聚焦“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下級”以及違規出入私人會所吃喝等突出問題，扎實開展違規吃喝問題專項整治，查處問題35個。