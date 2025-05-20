重慶持續推進中小學“校園餐”專項整治

中評社北京5月20日電／據中央紀委國家監察網站消息，“食材入庫記錄在哪裡，食材品名、進貨日期、保質期是否有標注、登記？”近日，重慶市巴南區紀委監委聯合區教委、區財政局、區市場監督管理局組成檢查組，對該區濱江第一小學“校園餐”專項整治情況進行抽查。



“抽查分為兩組，一組看後廚，查食品安全；一組去財務，看資金使用情況。”巴南區紀委監委駐區教委紀檢監察組組長黃治國介紹，今年以來，該組已聯合相關部門開展了兩輪次抽查。從抽查情況看，各學校食品安全及膳食經費管理日趨規範。



去年以來，重慶市紀委監委在全市中小學開展“校園餐”專項整治。截至目前，共立案515人，留置20人，黨紀政務處分327人，追繳資金4738萬餘元。



為持續鞏固深化專項整治成果，今年1月，重慶市紀委監委會同教育、財政、衛生健康、市場監管等部門聯合印發《重慶市中小學校園食品安全和膳食經費管理監督辦法》，對“校園餐”監管體制、學校職責、膳食經費管理、採購管理、食堂管理、監督檢查等方面內容進一步規範，壓實各方責任。



“市紀委監委通過梳理相關案件發現，整治‘校園餐’要抓住兩個關鍵點——資金和食材。”重慶市紀委監委第八監督檢查室主任陳超說。在膳食經費管理使用方面，一些學校未能做到專款專用，存在食堂賬務管理不規範、擠占挪用膳食經費、虛列名目套取資金等問題。在食材方面，一些學校存在食材儲存不當、後廚環境臟亂等安全衛生問題，以及食材採購領域利益輸送等廉潔風險。



立足紀檢監察職責，重慶市紀委監委印發工作方案，從學校食品安全責任落實、營養膳食補助及學生餐費等資金管理使用、食堂管理、食品安全衛生管理四個方面強化監督糾治。重慶市紀委監委從全市區縣中隨機挑選149所中小學開展“四不兩直”專項檢查，推動職能部門向紀檢監察機關移交問題線索185條。市紀委監委領導班子帶頭包案，深挖細查干擾多阻力大、疑難複雜的“校園餐”案件。市紀委監委駐市市場監管局、市教委、市財政局紀檢監察組分別督促推動相關職能部門履行主管監管責任，同步開展本系統本行業自查自糾，全面排查校園食品安全和膳食經費管理方面存在的突出問題。全市各級紀檢監察機關與教育、審計、財政等部門成立聯合檢查組，嚴查套取挪用學生膳食經費等突出問題。



“深化‘校園餐’專項整治，讓擠占、挪用、套取學生膳食經費問題得到根治，必須壓實學校主體責任，推進學校食堂變革管理模式，重塑流程。”對此，重慶市紀委監委有關負責同志有著深刻的認識。