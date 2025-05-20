內地研發新藥　有效治療多種癌症

左圖：中大領導國際研究證實內地研發藥物D3S-001抗癌成效顯著。圖為研究團隊成員莫樹錦（左）醫生及龍浩鋒醫生。右圖：餘先生表示，經轉介參與中大臨床研究後見成效，腫瘤分別縮小及消失，氣喘情況亦有所減少。（大公報） 中評社香港5月20日電／近年有內地的生物科技團隊研發出新一代KRAS－G12C抑制劑D3S－001，能提高標靶抑制效率並克服癌症治療耐藥性，為癌症患者帶來新希望。



大公報報導，中大醫學院領導的跨國團隊進行了一項臨床研究，證實內地研發的新一代KRAS－G12C抑制劑D3S－001，能更有效治療肺癌、結直腸癌、胰臟癌等多種癌症，逾七成參與研究的晚期腫瘤病人服藥後，腫瘤有明顯縮小或完全消失；而且該藥物副作用輕微，每日只需服藥一次，患者長期使用方便且安全。有關研究結果已於頂尖醫學期刊《自然醫學》發表。



KRAS基因突變是非小細胞肺癌、結直腸癌、胰臟癌等常見致癌因素。KRAS－G12C為最常見的KRAS基因突變亞型，約有11至15%的非小細胞肺癌患者帶有此基因突變。過去，針對KRAS－G12C基因突變的標靶藥物療效有限，尤其在結直腸癌中需結合其他藥物，例如抗EGFR抗體，才能提升治療效果。因此，近年有內地的生物科技團隊研發出新一代KRAS－G12C抑制劑D3S－001，旨在提高標靶抑制效率並克服癌症治療耐藥性。



由中大醫學院領導的跨國團隊，向42位晚期實體腫瘤病人進行臨床研究，測試藥物的安全性、耐藥性和最佳劑量。結果發現整體客觀緩解率（Objective Response Rate， ORR）超過70%，反映此組別中有多於七成患者的腫瘤有明顯縮小或完全消失；而用以評估治療後沒有出現惡化的疾病控制率（Disease Control Rate， DCR）則達97%；六個月無惡化存活率亦達70%。



至於另一組20名曾接受過KRAS－G12C抑制劑治療但病情惡化的非小細胞肺癌患者參與，並接受D3S－001治療，以評估D3S－001的療效。結果整體客觀緩解率為30%，疾病控制率則為80%，顯示D3S－001對耐藥患者仍有一定效果。



患者長期服用安全



部分腦轉移患者經治療後，腦內腫瘤縮小或病情趨穩定，顯示D3S－001可能能夠穿透血腦屏障，滲透至中樞神經系統發揮療效。另外，團隊通過血液檢測發現，患者如果在治療後的KRAS－G12C的突變等位基因頻率（mutant allele frequency， MAF）迅速下降，甚至完全消失，治療效果比其他患者更好。



68歲煙民餘先生數年前患上肺癌，曾接受免疫治療及化療，但腫瘤反而增大，後來更出現抗藥性情況。他參與中大醫學院D3S－001臨床研究，年半前試用該藥，腫瘤分別縮小及消失，氣喘情況減少，現時已完成60周的治療。



中大醫學院腫瘤學系副教授龍浩鋒醫生指出，是次研究結果顯示，D3S－001優於第一代KRAS抑制劑，尤其在結直腸癌中單獨使用即可達到高緩解率，無需結合抗EGFR抗體，這突破了現有KRAS抑制劑的限制。



對於曾接受KRAS抑制劑治療後惡化的患者，D3S－001仍能提供30%的緩解率，解決了耐藥性的問題。而且其副作用輕微，每日只需服藥一次，患者長期使用方便且安全。



正進行二期臨床研究



李樹芬醫學基金腫瘤學教授、中大醫學院副院長（科研轉化及創業）及腫瘤學系系主任莫樹錦教授表示，現時團隊仍在進行二期臨床研究，希望能盡快獲資金支持，開展三期臨床研究，探討D3S－001作為第一線治療的效果。