蕪湖市人大常委會原副主任何友旺被“雙開”

中評社北京5月20日電／據中央紀委國家監察網站消息，據安徽省紀委監委消息：日前，經中共安徽省委批准，安徽省紀委監委對蕪湖市人大常委會原黨組副書記、副主任何友旺嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，何友旺喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查，搞迷信活動；罔顧中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金、消費卡，違規接受宴請和旅遊安排，違規接受車輛及司機服務；違背組織原則，在組織談話時不如實說明問題，違規為他人謀取人事利益；廉潔底線失守，通過民間借貸獲取大額回報；違規干預和插手司法活動；家風不正，對配偶失管失教；親清不分，大搞官商勾連、利益勾兌，利用職務便利為他人在規劃調整、企業經營等方面謀利，非法收受巨額財物。



何友旺嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經安徽省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予何友旺開除黨籍處分；由安徽省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。