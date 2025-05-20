“香港威尼斯”端午龍舟游涌5.31舉行

大澳端午龍舟游湧亦稱為“水上廟會”。（大公報） 中評社香港5月20日電／有“香港威尼斯”之稱的大澳，每年農曆五月初五，寧靜的漁村就會換了面孔，鑼鼓齊鳴，旌旗獵獵翻飛，大澳“端午龍舟游涌”就此揭開序幕。端午節當日（31日）邀請各方來賓與當地居民一同觀賞龍舟游涌盛況，感受傳統節日氣氛。



大公報報導，“大澳端午龍舟游涌公眾考察活動”由香港非物質文化遺產辦事處、香港科技大學華南研究中心和香港大澳傳統龍舟協會聯合舉辦。



當日上午，漁業行會成員先去寶珠潭山邊“采青”，采集青草置於龍口，取除穢淨化之意。隨後，行會成員劃龍舟至大澳四間廟宇（楊侯廟、天後廟、關帝廟、洪聖廟），請出小神像供奉於各個行會的神艇中。“接神”完成後，神艇便停泊於“龍躉”（神靈暫居的棚屋）歆享香火。



中午時分，三條龍舟拖曳著神艇巡游水道，沿途居民焚燒金銀衣紙以超度水中亡魂，棚屋中香客雲集，焚香祈福。



這一過程亦都被稱為“水上廟會”，狹窄的水道中鼓聲、呐喊聲、誦經聲交織，香火煙靄裊裊，極具視聽震撼。在大涌行人橋或棚屋沿岸，可近距離感受巡游隊伍與居民的互動。



游涌結束後，需將神像依請神順序送回廟宇，謂之“送神”，才算功德圓滿。此外，三條龍舟還要展開競渡比賽，這是對神明的獻禮，也是漁民展現團隊精神的時刻，由此達到游涌儀式的最高潮。



當晚漁業行會成員聚餐慶祝，部分餐廳開放遊客參與，可品嘗漁村特色海鮮宴。