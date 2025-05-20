【
大
中
小
】 【
打 印
】
隴南市人大常委會黨組成員王俊強接受調查
http://www.CRNTT.com
2025-05-20 19:53:50
中評社北京5月20日電／據中央紀委國家監察網站消息，據甘肅省紀委監委消息：甘肅省隴南市人大常委會黨組成員、副主任王俊強涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
持續糾“四風” 長春多措并舉強化作風建設
(2025-05-20 19:53:24)
安徽：小切口撬動集體“三資”領域大整治
(2025-05-20 19:51:45)
農發行深入推進風腐同查同治
(2025-05-19 12:24:03)
江蘇立足職責靶向發力 為民營經濟發展破障
(2025-05-19 12:23:11)
正風反腐在身邊：監督推動“憂薪”變安心
(2025-05-19 12:21:39)
山西大同：持續提升信訪舉報處置質效
(2025-05-19 12:17:04)
長春：利用專項監督 查改治貫通守護良田
(2025-05-18 19:07:18)
清除妨礙惠民政策落實“絆腳石”
(2025-05-16 13:53:12)
中國海油：教育促廉，厚植廉潔文化精神沃土
(2025-05-15 18:15:17)
強化從嚴治黨 基層監督必須更加有力有效
(2025-05-14 13:57:16)