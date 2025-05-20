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隴南市人大常委會黨組成員王俊強接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-05-20 19:53:50


　　中評社北京5月20日電／據中央紀委國家監察網站消息，據甘肅省紀委監委消息：甘肅省隴南市人大常委會黨組成員、副主任王俊強涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。

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