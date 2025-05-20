拆息持續回落　推動香港新盤銷售

供樓負擔減輕，會刺激置業的意欲，並帶動新盤的成交上升。（大公報） 中評社香港5月20日電／大公報報導，世紀21 星鑄總經理楊永健分析說，“沒有最低，衹有更低”。隨著熱錢流入本地銀行體系，最近一個多星期本地銀行的1個月同業拆息持續回落。



有銀行發表研究報告預期，拆息回落相信是受大型IPO（首次公開招股）及企業股息支付高峰期來臨，引發資金短暫流入，拆息回落只是短暫性，1個月同業拆息的正常水平應為3.35厘。



但上述報告發表後，同業拆息的回落依然持續。最新1個月同業拆息更回落至1.19厘，比起上星期的平均約1.3厘水平更低。按現時拆息計算的實際按揭利率，最新按息已回落至不足2.5厘的低位。



如果比對於一年前，以當時匯豐銀行的最優惠利率（P）為5.875厘計算，而按息的封頂利率為P－2%計算，當時實際按息仍高達3.875厘。換言之，一年間實際按息已大幅回落1.375厘以上，不用等美國減息，不少業主已率先享受減息的好處。



相信大家亦明白減息會降低准買家的供樓成本，進一步刺激准買家的購房需求，亦提升房產市場流動性，再者拆息回落銀行定期存款息率亦會調低，而近期本地銀行普遍的定期存款息率已回落至3厘以下水平，而同時間樓市整體租金持續回升，目前一般租金回報已升至3厘或3.5厘的以上水平。當租金回報持續高於定期存款，勢必推動更多資金從定期轉為買樓收租。



租金回報吸引



供樓負擔回落，供平過租愈見明顯，加上租金回報變得更加吸引，推動更多投資客買樓收租。隨著中美關稅戰爭拗緩和，加上本地同業拆息持續回落，近月新盤市場再度轉旺。本月迄今，新盤銷售已達至1500夥水平，全月銷售會否超越2000夥，仍需視乎會否有大型新盤緊接登場。



新盤旺市一浪接一浪，年內新盤銷售已達約7000夥水平。現時拆息持續走低，其間續有新盤登場，相信今年上半年整體新盤銷售勢必超越8000夥，與去年上半年的8800夥不遑多讓，甚或有機會挑戰9000夥的水平，比去年上半年更暢旺。