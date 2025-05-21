快評：大陸對賴高度警愓　台當局放低姿態

中評社快評／賴清德昨天發表就職一周年演講與受訪內容，大陸國台辦發言人陳斌華20日晚間作出回應。陳斌華表示，台灣領導人仍堅持“台獨”分裂立場，延續“民主對抗威權”虛假敘事，另一方面又宣稱願在“對等尊嚴”前提與大陸交流合作，企圖在“新兩國論”基礎上恢復兩岸協商對話的兩面手法了無新意、注定失敗。



陳斌華指出，“台獨”分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。停止謀“獨”挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商對話才有基礎。



從陳斌華的回應可看出，國台辦對賴清德的新的說辭並不收貨，保持高度警惕，認為賴清德企圖在“新兩國論”基礎上耍兩面手法。國台辦同時強調堅持一個中國原則和“九二共識”，願同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國統一進程的有關問題開展對話溝通。這是一貫立場。



台灣陸委會20日晚間回應陳斌華的發言，稱近期賴清德在專訪中重申台灣社會與人為善，希望與對岸和平相處、共存共榮，並於520談話，再次強調盼兩岸在對等尊嚴基礎上進行交流與合作，以交流取代圍堵，對話取代對抗；盼雙方透過相互尊重、對等尊嚴的互動，推動兩岸和平穩定發展。雖然陸委會又呼籲務實面對“中華民國”存在的事實，云云，但整篇回應降了調子、放低了對抗姿態，少了過往的火藥味。



今年的520在相對平靜中過去了。大陸對賴清德保持高度警愓，也留下、並指明了轉圜空間的路徑。賴清德是否繼續兩面手法、虛假敘事，各方面的眼睛都是雪亮的。