茶卡鹽湖邀港澳遊客打卡“天空之鏡”

中評社香港5月20日電／“置身於鹽的世界，漫步湖面如行走雲端之上，水映天、天接地、人在湖間走，宛如畫中游……”“山宗水源 大美青海”文化交流藝術展演活動上，茶卡鹽湖景區的精彩推介，贏得現場陣陣掌聲與一致贊譽。青海西礦文化旅遊有限公司董事長海清學表示，茶卡鹽湖被譽為“中國的天空之鏡”，亦被國家旅遊地理雜誌評為“人一生要去的55個地方”之一。他熱情邀請港澳旅客前往青海，親身體驗茶卡鹽湖的美，擁抱最純淨的自然饋贈。



西寧直飛香港航班已復航



大公報報導，茶卡鹽湖景區位於青海省海西州烏蘭縣茶卡鎮，湖面面積105平方公里，游覽面積30平方公里，是柴達木盆地的東大門，是中國鹽文化發源地之一。



“‘茶卡’是藏語，意即鹽池，蒙古語‘達布遜淖爾’，也就是青鹽的海。”海清學告訴記者，茶卡鹽湖是固液並存的鹵水湖，在這裡，遊客可以乘軌道小火車行駛在僅60厘米的寸軌上，伴著鹽的清香深入湖心觀光，也可乘坐游船欣賞大型采鹽船噴水吞珠的壯麗場景，可欣賞鹽湖日出和晚霞的絢麗畫卷，可以透過清澈的湖水，觀賞形狀各異、正在生長的朵朵鹽花，探求鹽世界的神秘，還可以在鹽文化館領略3000多年大青鹽的發展歷史。



去年以來，隨著西寧直飛香港航班的恢復通航，為青海與港澳之間搭建了更為便捷的空中橋梁，極大地縮短了兩地的時空距離，使得兩地往來更加高效、快捷，茶卡鹽湖也迎來大批港澳遊客。



“作為國家AAAA級旅遊景區，2024年全新的茶卡鹽湖景區2.0正式上線，為遊客帶來了全新的感官與視覺盛宴。”據海清學介紹，升級後的茶卡鹽湖景區打造了茶卡風、茶卡雪、茶卡霞、茶卡鹽、茶卡心、天空之鏡六大主題游覽區，將小火車運行線路改為環線游覽，並建成四大主題鹽雕游覽區，新增30餘處遊客打卡點。此外，茶卡鹽湖景區優化調度指揮中心、智慧廁所、電子地圖導覽系統、智能監控系統等，構建起數字化管理模式，為遊客提供高效便捷的一站式服務。