李家超：冀強化香港擔任國家對外中介人角色

李家超表示，希望透過峰會強化香港擔任國家對外中介人的角色。（圖片來源：李家超fb） 中評社北京5月20日電／據大公文匯全媒體報導，行政長官李家超昨晚（19日）出席全球繁榮峰會歡迎晚宴，指在單邊主義、保護主義和經濟霸凌日益加劇下，貿易緊張局勢升溫為全球關稅戰。在今明兩日舉辦的全球繁榮峰會中，將雲集來自歐洲、北美洲和亞洲等國不同國際專家，期望通過促進民間交流，強化香港擔任國家對外中介人的角色。



李家超於社交平台發文指，國家主席習近平在中國—拉美和加勒比國家共同體論壇部長級會議指出，關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌、霸道只會孤立自身。習近平主席宣布一系列區域工程，以助中國和拉美和加勒比國家“守望相助、共克時艱”，措施包括透過“一帶一路”倡議，深化貿易合作和促進人文交流。香港憑藉其國際認可的金融和專業服務業，成為“一帶一路”的重要參與者，並將世界各地的經濟體、企業和人民聯繫一起，實現互利共贏。



李家超表示，香港既是“超級聯繫人”，也是“超級增值人”。現今世界動盪，互聯互通更顯重要，而在經濟不確定的情況下，香港充當海納百川的金融港口。有賴普通法體系和與世界許多主要金融中心接軌的法律系統，香港的資訊、資本、貨物和人員自由流通。世界各地經濟體正在尋求安全途徑促進經濟發展，香港繼續發揮過人優勢，成為公司及投資者探索內地和亞洲機遇的基地。