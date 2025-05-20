曾毓群：寧德時代推動全球零碳經濟的新起點

寧德時代(03750)今日正式登陸港交所。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京5月20日電／據大公文匯網報導，寧德時代（03750）今日（20日）正式登陸港交所。寧德時代董事長曾毓群發表致辭時表示，港股上市意味著寧德時代更廣泛融入全球資本市場，同時也是公司推動全球零碳經濟的新起點。在全球新能源革命的大趨勢下，零碳經濟正快速崛起，寧德時代已基本完成零碳科技布局。



曾毓群在致辭時還分享了關於全球零碳經濟的觀點。首先，關於全球零碳交通，曾毓群指出，萬億級市場正在爆發。當前，全球交通體系正在重構，新能源車及換電生態進入爆發階段，低空經濟、電動船舶等新興交通方式也快速發展。寧德時代打造了全球最先進、最全面的產品矩陣，不僅能滿足多元化的用戶需求，更在用創新技術引領用戶需求。



其次，關於全球零碳電力，曾毓群表示，零碳電力體系正面臨前所未有的機遇與巨大挑戰。據機構預測，到2050年，全球年用電量將增長75%，未來25年，可再生能源總投資潛力超過10萬億美元。



最後，關於全球產業新能源化，曾毓群強調，這是零碳經濟的最大增量。目前，全球已有多個國家和地區公布了碳減排國家自主貢獻目標，各國都在加快能源結構轉型。國際能源署預測，2030年起，為實現“凈零排放”，全球投資每年將達4.5萬億美元。



截至發稿，寧德時代（03750）較其發行價升約13%，報297.60港元。