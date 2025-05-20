李家超回應申訴公署網頁移除舊報告

申訴專員公署網站被發現移除部分舊報告，引起社會及立法會議員關注。（大公文匯全媒體資料圖） 中評社北京5月20日電／據大公文匯全媒體報導，近日申訴專員公署網站被發現移除部分舊報告，引起社會及立法會議員關注。行政長官李家超今日（20日）出席行會前見記者時表示，申訴公署已聲明報告會全部保留，並提供渠道供市民查詢舊報告。他相信申訴公署會處理好社會的意見。



李家超指，申訴專員公署根據《申訴專員條例》獨立運作，並非政府僱員，政府不會參與運作。他表示，留意到申訴公署昨日（19日）發布聲明公報，解釋部分資料從網站移除的原因；公署亦明確表示資料會全部保留，並提供渠道讓市民擷取被移除的資料。他補充，申訴公署已在網站公布新安排，今日起可透過申請手續擷取資料。



李家超說，相信申訴專員公署會做好《申訴專員條例》下的工作及責任，會處理好社會的意見。



申訴公署昨日發表聲明，指近年給予政府部門及相關公營機構的建議，一般在兩年多內已獲得落實，2023年4月之前的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導。公署經詳細檢視後，將不再反映現況的調查報告及內容移除，並只保留至最近的3個年度。另外，今日起公眾可透過填寫公署網站上的“查閱公署資料申請表格”，或以電郵、書面方式向公署提出申請，查閱公署網站以外而公署可提供的資料。