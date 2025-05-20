﻿學習兩會精神　助公務員融入國家發展大局

左圖：陳國基與卓永興分享學習今年全國兩會精神的心得體會。右圖：林定國分享對全國兩會精神及重要內容的理解與體會。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月20日電／據大公報報導，本屆特區政府重視公務員隊伍對於國情的認識和理解，多個政府部門近日舉行學習全國兩會精神分享座談會，希望通過學習兩會精神多瞭解國家的現況、未來發展所需、對香港的期望等，以確保能全面準確貫徹“一國兩制”，更好融入國家發展大局。



政務司司長陳國基昨日下午與政務司副司長卓永興，向政務司司長辦公室百多位同事分享學習今年全國兩會精神的心得體會。陳國基在會上分享了自己的四點體會。第一，要把握大勢，堅定信心；第二，要認清方向，融入大局；第三，要找准定位，發揮優勢；第四，要爭分奪秒，創新實幹。



陳國基表示，相信今次學習分享，對同事們深入把握國家發展戰略，充分理解並且落實中央對港要求有很大幫助。希望廣大公務員同事都能堅定信心、找准定位、爭分奪秒，為國家富強昌盛、為香港繁榮穩定貢獻力量。



律政司16日舉行“學習全國兩會精神座談會”，律政司司長林定國與同事分享了全國兩會精神及重要內容的理解與體會，並特別強調應研讀三份關鍵文件，即國務院總理《政府工作報告》、《最高人民法院工作報告》和《最高人民檢察院工作報告》。



林定國表示，今年政府工作報告首次提出支持港澳“深化國際交往合作”，律政司正不斷努力推動在法律方面深化國際合作交流，例如在去年底建立“國際法律人才培訓學院”；在最高人民檢察院支持下，將在本年9月舉辦中國與東盟總檢察長年會；和在中央支持下，在香港建立“國際調解院”總部。總體目標是鞏固和加強香港“國際化、高水平、信譽好”的法律和爭議解決服務。這亦是香港應該努力爭取國家準備制訂的“十五五”規劃中香港的其中一個定位。