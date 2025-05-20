李家超下周四出席行政長官互動交流答問會

李家超（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京5月20日電／據大公文匯全媒體報導，行政長官李家超今日（20日）出席行政會議前見記者。李家超表示，下周四（5月29日）他將到立法會出席行政長官互動交流答問會，今次答問會主要涉及兩個議題，一是深化國際交往合作，二是加快發展北部都會區。



李家超表示，在今年全國兩會上，國務院總理李強在政府工作報告中指出，要支持香港及澳門發展經濟改善民生、深化國際交換合作，更好融入國家發展大局，保持香港澳門長期繁榮發展及穩定。上星期，他帶領香港及內地商貿代表團出訪中東卡塔爾及科威特兩個國家，取得豐碩成果。李家超說，他希望在答問會上同議員們深入探討香港進一步深化國際交往的合作方向及路徑，為香港開闢新機遇。



在加快發展北部都會區方面，李家超說，政府在2023年發表《北部都會區行動綱領》，將北都分為由西至東四大區域，高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區及藍綠康樂旅遊生態圈。為加快發展北都都會區，減輕政府財政負擔，目前有三個“片區開發”試點，包括洪水橋／廈村新發展區、粉嶺北新發展區和新田科技城。



至於河套深港科技創新合作區，以至整個新田科技城，李家超認為更需要突破兩地法律法規政策和制度限制，以創新方式，便利人流、物流、資金流乃至數據流，打造成為科技領先、科研轉化、成果落地的示範地和試驗田，進一步推動高端製造產業落戶發展。李家超表示，他希望同議員互動交流，共同探討加快發展北部都會區的方向及方法。