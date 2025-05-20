李家超：旅遊熱點工作組今公布首階段計劃

中評社北京5月20日電／據大公文匯全媒體報導，行政長官李家超今日（20日）出席行政會議前見記者。李家超表示，在特區政府及各行業，包括旅遊、餐飲、酒店、零售等行業的共同努力下，加上香港成功舉辦多項盛事，訪港旅客數字節節上升。今年首4個月，訪港旅客總數達1，600萬人次，同比增長10%。



李家超指出，其中內地旅客佔1，200萬人次，同比增長8%；非內地旅客則有400萬人次，同比增長17%。他續指，隨著香港航空運力的進一步恢復，多個內地及海外客源市場的增長勢頭將持續向上，長途旅客市場方面，來自澳洲的旅客同比增長30%，來自台灣、日本、韓國、菲律賓及印尼的旅客同比增長超過20%，來自美國、加拿大及歐洲等地的旅客亦同比增長超過10%。



李家超表示，特區政府將把握這一良好勢頭，進一步優化旅遊配套設施，發掘更多旅遊熱點，持續提升香港的吸引力。他稱，在去年的施政報告中宣布成立發展旅遊熱點工作組，由政務司副司長擔任組長，工作組將於今日稍後舉行記者會，公布首階段的旅遊熱點落實項目。



李家超指出，成立工作組有三個主要目的：第一，在《旅遊發展藍圖2.0》的基礎上，加強跨部門統籌，結合地區特色，發掘及建設具有吸引力、能匯聚人氣的旅遊熱點，並利用全港18區的網絡，凝聚政府、業界及社會的力量，運用地區智慧，共同為香港打造無處不旅遊的新熱點。第二，迎合新世代旅客的喜好及新興旅遊模式，涵蓋生態遊、文化遊、深度遊、打卡遊、地道美食遊等不同領域。第三，優化景點設施並加入新元素，結合旅遊、美食、影視、文化、藝術及企業特色等，打造充滿樂趣的旅遊體驗；同時融入科技元素，例如AR、VR等，使消費成為旅遊樂趣的一部分，創造更大的經濟效益。