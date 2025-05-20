寧德時代首日掛牌高開反映企業對港股信心

寧德時代香港上市儀式。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京5月20日電／據大公文匯網報導，內地電動車電池龍頭寧德時代（03750）今日（20日）舉行香港上市儀式，財政司司長陳茂波致辭強調，此次全球年內最大型新股上市具有兩大層面的意義。



陳茂波指出，一是反映企業和投資者對香港股票市場的信心。今年以來，港股出色的表現和港元的強勢帶動市場氛圍，也為新股市場提供正面預期。而寧德時代上市，把這些正面因素結合得更為突出，相信能進一步提升港股的流動性，促進市場結構的優化。在目前地緣政治紛繁複雜，各地資金積極做多元化的配置的時候，內地和其他地方的企業利用香港這個上市平台集資壯大發展正當其時。



陳茂波續指，第二是意味著內地企業通過香港加速其全球戰略布局。寧德時代作為全球新能源產業鏈的龍頭，這次所得部分資金會用在匈牙利的工廠的項目。來港融資，以拓展國際業務發展，是未來內地企業出海發展的態勢，這也標誌著香港以自身所長服務國家發展戰略的新的里程。



陳茂波表示，寧德時代已在港設立國際總部及科研中心，整合融資、國際業務管理、研發創新等資源，充分發揮香港國際化與“內聯外通”的優勢。



截至發稿，寧德時代首日掛牌開市報296元，較定價263元高33元或12.5%，成交近14億元。按每手100股計，不計手續費，持有一手寧德時代，賬面賺約3300元。