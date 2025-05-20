“新”文旅催生“新鮮職業”“新潮消費”

中評社北京5月20日電／據央視新聞報導，2025年5月19日是第15個中國旅遊日。全國各地紛紛結合地域特色開展系列活動，豐富遊客的文旅體驗。



5月19日，中國旅遊日上海市分會場主題活動在上海黃浦江龍華碼頭開啟，現場還舉行了浦江游覽新航線啟航儀式。新航線將串聯西岸、前灘、世博公園等標誌性景點，彌補了上海浦江游覽南段的空缺。



中國旅遊日當天，山西介休市張壁古堡景區迎來客流高峰。遊客們在傳統與現代融合的文旅場景中，感受古建之美。據瞭解，山西共有超過80家景區面向全國遊客推出門票減免措施，激發遊客的出游熱情。各景區還通過創新旅遊場景，為遊客打造豐富多彩的文旅盛宴。



5月19日，甘肅敦煌莫高窟對外開放融合服務平台正式上線。平台將覆蓋39個國家和地區，支持24種語言、41種貨幣結算，全面打通旅遊企業平台前端，銀行付款支付端以及莫高窟票務端，解決入境遊客門票預約和支付難題，提升入境遊客的旅遊體驗。



樂游水韵江蘇 暢享美好旅程



第15個中國旅遊日來臨之際，江蘇文旅部門聯動13個設區市，打造了1573項特色文旅活動。推出涉及景區門票減免、聯票優惠等眾多文旅惠民“大禮包”，誠邀全球遊客共赴“水韵江蘇”美好旅程。



在山東莒縣的莒國古城，玫瑰元素融入古城建築肌理，一街一主題、一巷一場景，為遊客打造了一場浪漫之旅。



現場還通過鮮切花展銷、非遺工坊體驗，帶動了鮮花餅、玫瑰暖茶等10多種深加工產品銷售，以“農業＋文旅＋產業”的融合新範式，幫助當地百姓拓寬增收渠道。