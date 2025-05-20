沈慧林：透過鐘錶工藝說好中國故事

沈慧林（左二）在青海進行慈善探訪。（受訪者供圖） 中評社北京5月20日電／據大公文匯網報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前在澳門與工商界人士座談時，高度讚揚港澳工商界和企業家素有愛國愛港、愛國愛澳光榮傳統，每逢重要關頭都挺身而出為國擔當、為國分憂，留下了濃墨重彩的篇章。在2020年香港疫情期間，萬希泉鐘錶有限公司創辦人及董事長沈慧林捐出口罩及快速測試包等物資，又協助籌辦了多個防疫、抗疫活動，並親身探訪獨居長者或基層家庭，瞭解他們在生活及經濟上的需要。他於多份報章撰文論述對社會發展的建議，包括政府在創科方面協助中小企數碼化轉型、重啟及優化“保就業”計劃、支持制定正常通關時間表，促進港企與內地經濟交流等。他坦言，在社會的重要關頭挺身而出，是作為一個商人的核心價值觀。



沈慧林的父親沈墨寧是著名木雕及古董音樂盒收藏家，以木雕為載體傳揚中華傳統文化。“受到爺爺及爸爸的影響，看到他們收藏的古董音樂盒及中式鬥拱建築構件，令我思考如何將中西完美結合成為獨一無二的設計，透過品牌承載著香港的獨特性。”



沈慧林說到，自己創業的初衷，就是透過鐘錶工藝說好中國故事。他相信，在國家的支持和關懷下，香港的未來一定會更加美好，自己也會積極投身到國家的發展中，特別在為國家培養下一代方面，貢獻自己的一分力量。



指青年是民族傳承最關鍵一環



在創業道路上，沈慧林不忘弘揚中華文化的初心。他會將父親收藏的古董圖案，或一些道家、佛家、儒家的思想或字句刻在錶盤上，更會不計成本地協助許多慈善團體訂製鐘錶、拍賣籌款的同時，讓更多人對中華文化有所瞭解。在事業有成後，他更積極回饋社會。“青年是社會未來的棟樑，也是民族傳承最關鍵的一環。”他至今已向數十間內地和香港的學校提供資助，用以支援學校重建、設備更新、設立獎學金等，幫助學校培養優秀人才，未來他還準備進一步擴大資助範圍。