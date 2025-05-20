盧寵茂（右二）和林文健（右一）以中國代表團成員身份出席第78屆世界衞生大會。（圖片來源：政府新聞處） 中評社北京5月20日電／據大公文匯全媒體報導，醫務衞生局局長盧寵茂於當地時間5月19日在瑞士日內瓦出席世界衞生組織第78屆世界衞生大會。今年大會的討論涵蓋廣泛議題，包括全民健康覆蓋、預防和控制非傳染病、抗菌素耐藥性、突發衞生事件的防範和應對、精神健康和社會聯繫、醫療器械命名標準化和《國際衞生條例》。



除出席全體會議外，盧寵茂和林文健醫生亦與世衞全球艾滋病、肝炎和性傳播感染規劃司司長會面，就消除愛滋病病毒、梅毒和乙型肝炎母嬰傳播（亦稱“三重消除”）的工作進行交流。盧寵茂表示，特區政府一直致力促進及維護母嬰健康，亦已將消除愛滋病病毒、梅毒和乙型肝炎母嬰傳播列為高優先事項。局方已根據世衞的指引初步評估香港在“三重消除”工作的進展和果效，並計劃於今年向世衞提交驗證“三重消除”的申請。



盧寵茂表示，特區政府一直高度重視抗菌素耐藥性帶來的威脅，並於2017年和2022年先後推出兩份《香港抗菌素耐藥性策略及行動計劃》，在“一體化健康”的框架下，在不同界別落實了一系列相應的防控措施，包括監測、完善抗菌素的使用、宣傳教育和培訓等，阻止抗菌素耐藥問題蔓延。



盧寵茂和林文健醫生亦與新加坡衞生部常任秘書賴慧玲會面，就傳染病防控及監測、流行病學調查、應對有重大公共衞生影響的傳染病、打擊抗菌素耐藥性行動以及藥械規管等方面作出交流。



盧寵茂和林文健於當地時間5月18日抵達日內瓦後，隨即與國家衞健委主任雷海潮和中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團特命全權大使、常駐代表陳旭會面，討論內地和香港醫療衞生的最新發展，以及香港在世衞相關工作方面的參與。