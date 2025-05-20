菲律賓總統馬科斯說願與杜特爾特家族和解

中評社香港5月20日電／菲律賓總統馬科斯19日在社交媒體賬號分享了一期播客，說自己願意與前總統杜特爾特家族和解。



新華社報導，馬科斯在播客中說，自己“需要朋友，而不是敵人”，希望政局穩定，從而實現政治議程。他說，即便政見有分歧，自己對和解依然持開放態度。



2022年，馬科斯和杜特爾特的女兒莎拉·杜特爾特搭檔競選菲律賓正副總統，取得壓倒性勝利，但隨後雙方關係急劇惡化。莎拉今年2月被眾議院彈劾，新一屆參議院將在今年7月對她的彈劾案進行表決。今年3月，杜特爾特在馬尼拉國際機場被捕，目前羈押在荷蘭海牙的國際刑事法院。



菲律賓12日舉行了中期選舉，改選國會眾議院全部317個席位、參議院24個席位中的12席以及地方行政首長、地方議會議員。根據菲選舉委員會近日公布的結果，馬科斯陣營獲得了參議院12個改選席位中的6席，杜特爾特陣營緊隨其後獲得5席。其中一名當選參議員同時獲得馬科斯陣營與杜特爾特陣營支持，所以雙方均將其歸為己方勝選席位。此外，包括再次當選達沃市市長的杜特爾特在內，杜特爾特家族有多人贏得地方選舉。



菲律賓智庫亞洲太平洋協進基金會國際關係研究員盧西奧·皮特洛認為，本次中期選舉結果表明，杜特爾特家族依然是菲政壇不可忽視的力量。皮特洛認為，馬科斯陣營在參議院選舉中與反對派幾乎“平分秋色”，這意味著他在剩餘任期內將面臨更多挑戰。