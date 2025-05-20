拆息跌穿1厘　港美息差罕見拉闊至逾3厘

中評社香港5月20日電／今日（20日）一個月銀行同業拆息再跌至0.96%，創2022年7月21日後新低。中原按揭王美鳳表示，以市場H按H＋1.3%計，今日實際按息大降至2.26%，創2022年7月後新低水平，以平均按揭額500萬計，與月初用巿場封頂息3.5%計，按息減幅已達1.24厘，每月供款減少約3，341元，減幅達14.9%。



中原王美鳳指，5月初市場資金短時間湧入令港元供應急增，拆息因而下挫，5月份拆息尤其短期拆息的上落波幅甚大，1個月拆息由月初之3.98%急跌至今天跌穿1厘至0.96%，跌幅達3厘；但今日一個月拆息續跌至0.96%，令港美息差驟然拉闊至逾3厘之現象在過往罕見，過往即使銀行體系結餘高於現時水平，令港美息差拉闊，港息低於美息差幅甚少超過2厘以上；今次資金湧港與金融海嘯後因環球QE造成游資過多的情況不同，市場停泊之資金稍後或用作不同活動如金融股票投資需求、企業派息等，當銀行體系結餘大幅供過於求的狀況回復正常化，拆息或逐步回升。拆息將會因應港元需求變化而調整，1個月拆息上落波幅仍甚大，本港H按實際息率將主要在兩厘多至三厘多區間上落。



她提醒，雖然H按息率一度下跌至2.49%，但銀行並非以H按息率計算入息要求，而是以H按之封頂息率計算供款佔入息比率，故此置業人士應確保有足夠入息水平符合要求，以免失卻預算。



另外，近日拆息上落幅度相當大，按揭用家需留意，H按計劃一般用1個月拆息作為基準，於每月供樓結算日以當天HIBOR計算當月實際按息，並與封頂息率比較，取低者作為當月供樓利息；HIBOR波動性大，每天亦有機會出現變化，供樓人士應以自己供樓結算日之HIBOR利率準確計算實際按息。