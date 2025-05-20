法國參議院公布雀巢“巴黎水”醜聞調查報告

中評社北京5月20日電／據新華網報導，法國參議院調查委員會19日公布一項針對“巴黎水”（Perrier）礦泉水產品醜聞的調查報告。報告顯示，“巴黎水”的生產商——總部位於瑞士的雀巢公司存在消費者欺詐行為，法國政府有關部門監管不力甚至涉嫌蓄意包庇企業，包括幫助掩蓋水源污染情況、放寬礦泉水處理標準等。



2024年初，法國媒體曝光“巴黎水”醜聞，稱該品牌在法國的水廠在水源受污染後，以紫外線、活性炭等原用於自來水的消毒工藝對其進行非法處理，產品既不符合“天然礦泉水”標準，也存在健康風險，因為污染物中包含大腸杆菌、腸球菌等源自糞便的細菌。法國參議院於2024年底成立專項委員會對此展開調查，並於本月19日公布了被法國媒體稱為“爆炸性”“駭人聽聞”的調查報告。



報告說，雀巢公司相關部門2020年就發現其位於法國的部分礦泉水工廠存在非法水處理行為，2021年開始接觸法國政府有關部門，並提出改造計劃，包括對部分“維護較好”水井的水使用精細微濾技術消毒，以生產帶有“天然礦泉水”標簽的產品；對部分“老化嚴重”的水井進行改造，轉為生產不帶“天然礦泉水”標簽的飲用水，並用於生產“氼頌家巴黎水”品牌系列飲品。



報告指出，歐洲法律規定，天然礦泉水不得進行任何可能改變其特性的消毒或處理。而對於雀巢公司的非法消毒行為，法國政府有關部門並未採取相應行動，甚至在2023年修改法規放寬相關標準，批准該公司採用過濾精度為0.2微米的精細微濾技術進行水處理。法國現行法律規定，可用於天然礦泉水的過濾精度下限是0.8微米，低於此精度被認為是用於消毒目的。法國媒體指出，雀巢因此得以繼續靠“天然礦泉水”的標簽賺取高額利潤。



此外，針對雀巢改造水井以進行產品轉型的計劃，法國多個政府部門2023年還同意修改一份“巴黎水”水源衛生質量報告，删除了水井被細菌、除草劑以及殺蟲劑分解物等污染的檢測結果，將其替換成描述企業有益實踐的段落，為該企業取得相關生產許可鋪平了道路。