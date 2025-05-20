353億！寧德時代今年來全球最大上市募資

中評社香港5月20日電／身著黑色西裝、佩戴藍色領帶的寧德時代（03750－HK）董事長曾毓群，周二（20日）再次敲響上市銅鑼。



據《界面新聞》報導，寧德時代周二上午9點半正式在港股掛牌，上午9點55分，寧德時代港股股價報296.6港元，暴漲 12.89%。



曾毓群在上市儀式上說：“港股上市意味著我們更加廣泛地融入了全球資本市場，也是我們推動全球零碳經濟的新起點。”



寧德時代2018年在深交所創業板首次掛牌上市，此次在港交所二次上市後，成為中國首家同時在A股和H股上市的動力電池公司。



寧德時代今年2月遞交香港上市招股書，兩個月後即對外確認已通過港交所聆訊。從申報上市到最終掛牌，寧德時代此次登陸港股歷時僅三個多月。



寧德時代此次港股上市的募集資金淨額約353億港元，為今年來全球最大上市募資。



募資規模也接近快手2021年2月在港股上市時逾400億港元的體量，創下港股四年多來募資新高。



寧德時代在5月16日確定此次發行價格為每股263港元，較寧德時代A股當天收盤價約有6%折價。



寧德時代此次在港股上市將發行1.35億股股份。截至今年第一季末，寧德時代股份總數為44億股，新發行股數的比率約3%。



中石化、科威特投資局、高瓴資本在內共計23家機構，以基石投資者（即戰略投資者）的身分，認購寧德時代港股發行股份57.1%。其中中石化、科威特投資局的認購金額均為38.7億港元，在基石投資者中出資額最高。



寧德時代為全球動力和儲能電池龍頭，已連續八年位居動力電池裝車量榜首，第四年勇奪儲能電池市佔率第一。