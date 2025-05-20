特朗普與俄烏總統分別通話　他們談了什麼

2025年5月16日，在土耳其方面主持下，俄羅斯和烏克蘭代表團在土耳其伊斯坦布爾開始關於和平解決烏克蘭危機的會談。新華社發（圖片來源：土耳其外交部供圖） 中評社北京5月20日電／據新華網報導，當地時間19日，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京、烏克蘭總統澤連斯基分別通電話，就俄烏停火談判等問題進行了溝通。其中，澤連斯基與特朗普通話兩次，一次是一對一，另一次是參與特朗普與部分歐洲領導人的通話。通話達成什麼共識？哪些分歧依然存在？接下來會發生什麼？



共識：繼續俄烏談判



特朗普在通話後說，俄羅斯和烏克蘭將立即啟動談判，以實現停火。



普京在通話後發表的聲明中說，俄方將提議並準備與烏方就兩國未來可能達成的和平協議研究起草一份備忘錄。在土耳其伊斯坦布爾談判的俄烏雙方代表之間聯繫已經恢復，這表明“我們總的來說走在了正確道路上”。



澤連斯基在社交媒體上表示，烏方已準備好“以任何能產生結果的形式”與俄羅斯進行直接談判。此外，他還對媒體表示，烏俄可以先簽署一份備忘錄，內容包括停火條款，之後再達成全面停火協議。



俄羅斯和烏克蘭兩國代表團16日在伊斯坦布爾重啟關於和平解決俄烏衝突的直接談判。雙方就互換1000名戰俘達成共識，同時“原則上”願意繼續接觸和談判，但談判未能取得突破性進展。