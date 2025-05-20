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王毅同丹麥外交大臣拉斯穆森會談
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2025-05-20 17:31:45
中評社北京5月20日電／據人民網報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅19日在京同來華訪問的丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談。
王毅說，中丹關係75年來保持健康穩定發展，最重要的經驗就是堅持大小國家一律平等，尊重並照顧彼此核心利益。中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥主權和領土完整。中方願同丹方堅持雙向開放，以綠色為抓手賦予務實合作新動能。
拉斯穆森表示，丹麥政府和議會堅定不移恪守一個中國政策。丹方對中國企業赴丹麥投資持開放態度，丹麥企業也願長期投資深耕中國市場。丹方願為歐中關係健康發展發揮促進作用。
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