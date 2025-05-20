何永賢巴黎行程分享重建舊公共屋邨經驗

何永賢昨日展開法國巴黎的訪問行程。（圖片來源：政府新聞處） 中評社北京5月20日電／據大公文匯全媒體報導，房屋局局長何永賢昨日（19日）展開法國巴黎的訪問行程。早上參觀一個正在修葺的社會住房項目，瞭解當地如何在居民繼續住在老舊社會房屋的情況下，把大廈翻新成為節能環保的建築，在過程中亦盡量把對居民的影響減至最低。



參觀期間，何永賢分享了香港房屋委員會（房委會）重建舊公共屋邨的經驗，如何以多元的方式聆聽持份者的意見和進行詳細研究，凝聚共識，以制定最合適、具成本效益的重建方案，確保改善公共屋邨和社區環境之餘，盡量照顧受影響居民的需要。另外，為提升居民的幸福感，房屋局和房委會去年推出以民為本的“幸福設計”指引，作為日後新建和現有公共屋邨翻新的參考和設計依據，打造更舒適、更共融的居住環境。



何永賢亦參觀了巴黎一個零碳社區，項目興建時利用可再生能源系統和創新建築技術，實踐低碳建築及提升建築物能源效益。她其後到訪位於布依格Bouygues建築集團總部大樓的建築創新中心，與集團主席兼行政總裁Pascal Minault及副行政總裁Pierre－Éric Saint－André會面，就最新智能建築科技、綠色建築、可持續城市發展等交流。