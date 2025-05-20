富權：“中選會”會否“沒收”“罷吳權”？

中評社香港5月20日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：“中選會”會否“沒收”“罷吳權”？以下為文章內容。



中國國民黨反擊民進黨發動“大罷免”進行的“以罷制罷”行動，在民進黨當局祭起“綠色恐怖”手段打壓下，加上自身判斷失誤，進度緩慢，而且有罷團自行宣布放棄罷免行動。但仍然有國民黨青年軍不屈不撓，頂住層層壓力，在極為不利的氛圍環境下繼續堅持作戰。昨日，最為艱困的罷免民進黨“立委”吳思瑤的團隊“地動刪瑶”傳出喜訊，其啟動的“鮭魚回郵”計劃，已經收回二千二百一十八份“更換領銜人同意書”，將能避過罷免吳思瑤行動“流產”的危局，成為送給賴清德上台一周年的一份“厚禮”。



國民黨青年軍發起罷免民進黨“立委”吳思瑤的“地動删瑤”行動，因為檢調機構搜索國民黨台北市黨部，羈押黨部主委黃呂錦茹等高級黨工，並傳訊罷團志工，導致領銜人張克晉宣布退出罷團。罷團面臨必須同時收集二階段罷免連署、募集更改領銜人同意書的“蠟燭兩頭燒”困境。也遭到約訊並以五十萬元交保，並限制出境出海的罷團召集人賴苡任等人，並沒有被政治高壓及技術困難而嚇到，反而越戰越勇，頂住“綠色恐怖”陰雲，在繼續徵集二階段連署書的同時，為募集更改“領銜人同意書”，啟動“鮭魚回郵”行動，於本月初以掛號信寄出首波二千份罷免“領銜人變更同意書”後，又陸續寄出一千多封“領銜人變更同意書”平信，呼籲參與第一階段罷免提議連署的士林北投選民，能在收到信件之後簽署同意書，讓詹姓備補領銜人成為罷免案領銜人。



昨日，賴苡任宣布收到二千二百一十八份回郵，跨過二千零五十四份的“門檻”，達成變更領銜人條件。賴苡任一方面呼籲“中選會”儘速公布審查時程，另一方面呼籲支持者繼續踴躍連署，及餘下的“領銜人變更同意書”收件者盡快寄出，他說：“要求的門檻二千零五十四份，我們有二千二百一十八份，我也要跟我們支持者喊話，遠遠不夠，我們需要的是二千五百份、二千六百份、二千七百份。”

