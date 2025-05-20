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日本農林水產相因大米問題失言 石破茂道歉
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2025-05-20 15:26:38
中評社香港5月20日電／日本大米持續供應緊張，價格上漲，農林水產大臣江騰拓日前聲稱，從來沒有買過米，家中的米均由支持者送贈，數量足以開店。這番言論引起爭議，首相石破茂連續兩天就事件公開道歉。
香港電台報導，石破茂繼昨天公開道歉後，今早重申，對受困於米價上漲的消費者和大米生產者，江騰的言論無辯解餘地。石破茂表示，江騰現正解決米價上漲問題，希望他能交出答卷。
江騰拓亦公開道歉，表示已受到石破茂的嚴厲批評，對方要求他徹底反省。
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