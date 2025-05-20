外匯局：4月跨境資金總體淨流入

中評社北京5月20日電／據人民網報導，日前，國家外匯管理局公布了4月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。數據顯示，4月，跨境資金總體呈現淨流入，外資配置人民幣資產意願持續向好市場，境內外匯供求基本平衡。我國外匯市場平穩運行的基礎將繼續鞏固。



數據顯示，2025年4月，銀行結匯2139億美元，售匯2182億美元；銀行代客涉外收入7031億美元，對外付款6858億美元。2025年1至4月，銀行累計結匯7429億美元，累計售匯8048億美元；銀行代客累計涉外收入25902億美元，累計對外付款25212億美元。



“4月，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入173億美元。”國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌認為，我國外貿呈現一定韌性，4月貨物貿易項下跨境資金淨流入649億美元，保持較高規模。外資配置人民幣資產意願持續向好，4月外資淨增持境內債券109億美元，處於較高水平。4月下旬外資投資境內股票轉為淨買入。



從跨境資金流出主要渠道看，李斌表示，4月主要流出渠道平穩有序，服務貿易資金淨流出環比基本持平；外資企業利潤匯出季節性增加，但低於去年同期；來華和對外直接投資基本穩定，關聯企業借貸往來跨境資金由淨流出轉為基本平衡。



外匯供求方面，數據顯示，4月銀行結匯和售匯環比分別增長12.8%和13.9%，市場交易保持活躍。結售匯差額基本均衡，市場預期和交易理性有序。4月衡量市場結匯意願的結匯率為64.4%，環比上升6.9個百分點，衡量購匯意願的售匯率為65.4%，環比上升1個百分點。