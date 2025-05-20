屯門公路電車私家車相撞意外　鐵騎士受傷

中評社北京5月20日電／據香港文匯報報導，今日（20日）早上6時許，一輛電單車沿屯門公路往九龍駛至近小欖期間與一輛私家車發生相撞意外，電單車嚴重損毀橫亘路中，鐵騎士受傷被拋出倒臥地上，私家車則車尾損毀停在路面，碎片散滿一地，私家車司機落車瞭解鐵騎士傷勢及報警；警員趕至封鎖現場調查，傷者清醒由救護車送院治理。受車禍封路影響，現場交通一度嚴重擠塞，直至解封始逐步恢復正常。