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深水埗兩刀賊闖Tesla車內圖搶袋
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2025-05-20 18:13:58
中評社北京5月20日電／據文匯網消息，今日（20日）淩晨2時40分，一名34歲男司機將電動車Tesla停在聖方濟各堂外休息，車門當時沒有上鎖，期間兩名男賊人突然持刀闖入車內，亮刀指嚇要脅，圖搶走司機斜孭袋，司機隨即反抗幸保不失，兩名賊人事敗往窩仔街方向逃去，糾纏期間事主右手被割傷，沒有財物損失。
事主及後返回自己車輛，並自行使到廣華醫院求醫及報案。案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊負責調查。
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