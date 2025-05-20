國有六大行降低存款利率

中評社北京5月20日電／據人民網報導，今日，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行和交通銀行六家國有大行陸續發布公告宣布下調人民幣存款利率，其中定期整存整取三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.25%和1.3%。



郵儲銀行掛牌利率。來源：郵儲銀行官網



工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行公告顯示，自2025年5月20日起調整人民幣存款掛牌利率，一年期定期存款利率跌破1%。其中活期利率下調5個基點至0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調15個基點，分別為0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.25%和1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調15個基點。7天期通知存款利率下調15個基點至0.3%。



郵儲銀行公告顯示，活期存款利率下調至0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、三年期和五年期均有下調，分別為0.65%、0.86%、0.98%、1.25%和1.3%。



市場對本次存款利率下調已有預期。5月7日，中國人民銀行行長潘功勝在國新辦發布會上宣布推出包括降准、降息在內的一攬子貨幣政策措施，潘功勝表示，下調政策利率0.1個百分點，所謂政策利率，在央行政策體系中是指公開市場7天期逆回購操作利率，目前水平是1.5%，下調到1.4%。經過市場化的利率傳導，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）隨之下行0.1個百分點。同時，也將通過利率自律機制引導商業銀行相應下調存款利率。