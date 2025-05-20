中評社北京5月20日電／網評：從被動到自主反擊的貿易戰



來源：文匯網 作者：陳鳳翔



2025年，特朗普政府宣布對中國加徵關稅，試圖推動美國製造業復甦，扭轉對華貿易逆差，實現出口超越進口。然而，回顧近二百年中美貿易關係的演變，美國對中國的貿易欺壓經歷五個階段，中國已從被動挨打轉變為主動反擊，在歷史進程中實現了強勢崛起。如今的中國經濟實力與國際影響力今非昔比，美國此番目的難以達成。



第一階段：二戰前，不平等條約的掠奪（1844－1945）​



自1844年《望廈條約》簽訂後的百年間，美國通過《中美和好條約》等九個不平等協議，構建起對華經濟侵略體系。美方憑藉協定關稅權，將中國進口關稅壓低至5%左右，為其毛皮、棉花、工業製品等商品打開傾銷通道；通過片面最惠國待遇單方面獲取貿易利益；以軍艦“巡查貿易”權為名實施軍事滲透；利用領事裁判權剝奪中國對在華外國人的司法管轄權。當時，英國傾銷鴉片，再加上美國等列強通過不平等貿易，致使中國白銀大量外流，傳統經濟體系瀕臨崩潰。​



面對美國的經濟侵略，清政府與民國政府因國力虛弱，被迫接受不平等條款，國家主權不斷喪失，經濟發展陷入停滯。據統計，19世紀末中國工業產值佔世界比重不足3%，遠低於歐美國家，逐步淪為貧弱國家。​



第二階段：二戰後，偽公平協議的陷阱（1945－1949）​



1945年聯合國成立，本應開啟公平的國際秩序。然而1946年簽訂的《中美友好通商航海條約》，表面賦予雙方平等國民待遇、公司待遇等條款。但魔鬼盡在細節中，因為罔顧執行能力的懸殊差別，實際上是單方面為美國商品和資本湧入中國市場打開方便大門。所謂的公平協議不過是虛假包裝，美國借此繼續從中國市場謀取巨額利潤。​

