中評社北京5月20日電／網評：附屬法例加強國家安全保障



來源：文匯網 作者：江樂士



香港國安法及《維護國家安全條例》雖已全面實施，但國家安全防線不容鬆懈。維護國家安全是一項長期任務，現行制度需適時優化完善。一旦發現漏洞，必須及時補足，不給別有用心者可乘之機。



2020年5月28日，全國人大通過《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，明確要求持續健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制。這一憲制責任體現在香港國安法第14條中，可通過多種方式履行。



《維護國家安全條例》第110條授權香港行政長官會同行政會議制定附屬法例，以滿足國家安全保障需要，同時更好落實以下三方面工作：一是執行香港國安法（包括中央駐港國安公署的法定職責，由香港國安法第五章條制定）；二是實施《維護國家安全條例》；三是貫徹全國人大常委會2022年12月30日對香港國安法第14條及第47條的解釋。違反附屬法例者將面臨最高七年監禁及50萬港元罰款。



但行政長官會同行政會議並非擁有絕對權力，附屬法例須經過立法會“先訂立後審議”程序，議員可基於正當理由提出修訂。



5月12日，特區政府宣布訂立附屬法例，以應對複雜地緣政治局勢下的國家安全風險。律政司司長林定國指出：“鑒於某些外國勢力對中國大陸及香港採取敵對行動，必須確保國家安全法律體系臻於完備，妥善應對當前及潛在國安風險。”換言之，政府正未雨綢繆，部署應急預案，織密法網。

