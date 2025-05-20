青海民族文藝展演走進澳門

中評社北京5月20日電／據大公報報導，豪邁奔放的藏族鍋莊舞、精美的唐卡、鮮活靈動的剪紙……5月19日，“山宗水源 大美青海”文化交流藝術展演活動在澳門科技大學舉行，來自青海的青年演員和藝術家們通過現場演藝和技藝展示，讓澳門市民近距離感受到“大美青海”的獨特魅力。



中央政府駐澳門聯絡辦宣文部副部長白冰，澳門特區政府文化發展咨詢委員會委員邢榮發，澳門博物館館長盧可茵，澳門科技大學校董會副主席兼秘書長陳季敏，青海省文聯主席宋江濤，中共玉樹州委常委、宣傳部長武良桃，青海省委宣傳部外宣辦主任、省政府新聞辦公室副主任趙翃昊出席活動。



青海被譽為“三江之源”“中華水塔”，萬山之宗昆侖山橫貫其中，長江、黃河、瀾滄江奔湧而出，昆侖文化、河湟文化、熱貢藝術、格薩爾史詩等煜煜生輝。現有世界非物質文化遺產代表作五項，國家級非遺項目88項，居全國前列。



當日活動上，最引人矚目的是青海特色民族歌舞表演，澳門市民賴宏用手機完整記錄下了整個表演。“我特別喜歡藏族鍋莊舞，男女舞者身著傳統藏袍，衣袖翻飛間將高原的豪邁與柔美融為一體，真是太美了。”賴宏告訴記者，希望未來能有更多的民族展演來到澳門。



兩地優勢互補 未來可期



除了藏族鍋莊舞等舞蹈，內地著名歌手央金蘭澤現場演唱了自己的代表作《遇上你是我的緣》，隨後藏族青年歌唱家更卻才仁讓人驚艶的高音，更是將現場氣氛瞬間點燃。央金蘭澤表示，青海自然景觀壯美，文化底蘊深厚。她希望未來能有更多的澳門市民赴青海觀光旅遊、感受民族文化、品嘗美食。



“青海與澳門雖相隔萬里，但近年來兩地在‘一帶一路’倡議和粵港澳大灣區建設的框架下，交流合作日益密切。”青海玉樹州委常委、宣傳部長武良桃致辭時表示，澳門作為中葡平台，在國際經貿、文化交流等領域具有獨特優勢。青海願以此次活動為起點，深化與澳門在生態保護綠色發展、文化旅遊融合發展、經貿與科技創新、人文交流與人才培養等方面的交流合作，增進交流合作，增強美好友誼。

