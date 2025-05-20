中大證實：內地研發新藥　有效治療多種癌症

中評社北京5月20日電／據大公報報導，近年有內地的生物科技團隊研發出新一代KRAS-G12C抑制劑D3S-001，能提高標靶抑制效率並克服癌症治療耐藥性，為癌症患者帶來新希望。



中大醫學院領導的跨國團隊進行了一項臨床研究，證實內地研發的新一代KRAS-G12C抑制劑D3S-001，能更有效治療肺癌、結直腸癌、胰臟癌等多種癌症，逾七成參與研究的晚期腫瘤病人服藥後，腫瘤有明顯縮小或完全消失；而且該藥物副作用輕微，每日只需服藥一次，患者長期使用方便且安全。有關研究結果已於頂尖醫學期刊《自然醫學》發表。



KRAS基因突變是非小細胞肺癌、結直腸癌、胰臟癌等常見致癌因素。KRAS-G12C為最常見的KRAS基因突變亞型，約有11至15%的非小細胞肺癌患者帶有此基因突變。過去，針對KRAS-G12C基因突變的標靶藥物療效有限，尤其在結直腸癌中需結合其他藥物，例如抗EGFR抗體，才能提升治療效果。因此，近年有內地的生物科技團隊研發出新一代KRAS-G12C抑制劑D3S-001，旨在提高標靶抑制效率並克服癌症治療耐藥性。



由中大醫學院領導的跨國團隊，向42位晚期實體腫瘤病人進行臨床研究，測試藥物的安全性、耐藥性和最佳劑量。結果發現整體客觀緩解率（Objective Response Rate, ORR）超過70%，反映此組別中有多於七成患者的腫瘤有明顯縮小或完全消失；而用以評估治療後沒有出現惡化的疾病控制率（Disease Control Rate, DCR）則達97%；六個月無惡化存活率亦達70%。



至於另一組20名曾接受過KRAS-G12C抑制劑治療但病情惡化的非小細胞肺癌患者參與，並接受D3S-001治療，以評估D3S-001的療效。結果整體客觀緩解率為30%，疾病控制率則為80%，顯示D3S-001對耐藥患者仍有一定效果。



患者長期服用安全



部分腦轉移患者經治療後，腦內腫瘤縮小或病情趨穩定，顯示D3S-001可能能夠穿透血腦屏障，滲透至中樞神經系統發揮療效。另外，團隊通過血液檢測發現，患者如果在治療後的KRAS-G12C的突變等位基因頻率（mutant allele frequency, MAF）迅速下降，甚至完全消失，治療效果比其他患者更好。

