製氫成本高　儲存運輸技術待完善

中評社北京5月20日電／據大公網消息，氫能作為一種二次能源，可透過水的電解、化石燃料重整、生物質（農業廢棄物、林業殘留物等）製氫等多種途徑製取。憑著高能效、低污染的顯著優勢，氫能在交通運輸、供暖及發電等領域展現巨大的應用潛力。然而，目前氫能的大規模推廣仍面臨諸多挑戰，主要是氫氣制備成本高昂、儲存運輸技術有待突破，以及燃料電池性能與成本需進一步優化等方面。



深刻感受中企技術創新



Soumodip Sarkar指出，當前氫能產業正迎來儲能與運輸技術的深度融合發展。在儲能技術層面，液態有機氫載體（LOHCs）實現了無損且環境友好的儲存方式；地下鹽穴則為大規模儲氫提供理想選擇；金屬有機框架憑著獨特優勢，適用於移動場景下的儲氫需求。這些技術相互補充，共同構建起多元化的儲氫體系─液態有機氫載體適用於長途航運；地下鹽穴可滿足季節性大規模儲氫需求；金屬有機框架則更符合車輛等移動設備的儲氫要求。



在運輸技術創新方面，Sarkar教授認為可從三方面發力：通過提升電解效率降低綠氫生產成本；持續推進燃料電池技術革新，實現更快的加氫速度；加快開發適用於氨和液態有機氫載體運輸的專業基礎設施。他分享在華見聞時提到，在中國多地考察期間，深刻感受到中國企業在氫能領域的創新，不僅在現有技術基礎上積極開展“二次”創新，更在前沿技術領域大膽探索，實現突破性的研發成果。



Sarkar教授進一步預測，未來氫能不僅能作為高效的電力存儲介質，還能成為重要的可交易能源商品，為鋼鐵、航運等傳統高碳行業的脫碳轉型帶來希望，同時推動國際能源流動向更加多元化、清潔化的方向發展。