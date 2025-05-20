香港發揮內聯外通優勢　助力國際氫能發展

中評社北京5月20日電／據大公網消息，在全球綠色能源轉型浪潮中，氫能作為零碳清潔能源，成為國際競爭與合作的新焦點。行政長官在2023年發表的施政報告中，提出香港將在海、陸、空交通方面全力推動新能源使用和供應，推動綠色轉型，為將來氫能的更廣泛應用及早作出準備，特區政府已於2024年6月公布《香港氫能發展策略》，營造有利本地氫能發展的環境。



香港企業深度參與國家“雙碳”戰略布局，亦為全球綠色能源注入新動能。葡萄牙埃武拉大學管理系教授、阿連特茹科技園區（PACT）執行總裁Soumodip Sarkar日前接受《大公報》專訪時，深入探討新興氫能經濟中的戰略角色與合作前景。他直指在技術創新、政策協調和戰略夥伴關係的融合下，港企有能力在新興的氫能經濟中引領潮流，創造價值，共譜全球脫碳的新篇章。＼大公報記者 餘風



訪問一開始，Sarkar教授便直擊核心要點，他認為美國發起的貿易戰給全球貿易格局造成衝擊，但也為中歐合作創造新契機。他指出，現時葡萄牙可憑自身優勢，充當連接中歐的戰略橋梁，因葡萄牙擁有豐富的可再生資源，為綠色氫能生產提供低成本的基礎，加上在伊比利亞─北非氫能走廊建設中積累的經驗，展現了在區域氫能戰略方面的專業能力。作為歐洲門戶，葡萄牙既能助力中國進入歐洲市場，又能確保符合歐盟法規，PACT科技園更是促進技術轉讓和聯合知識產權開發的關鍵平台。



倡建氫能裝備貿易平台



香港在氫能合作中同樣扮演不可替代的角色。Sarkar教授表示，除了在綠色金融領域的優勢，香港作為物流樞紐和國際金融中心，其自由港地位有利於氫能設備的進出口；成熟的法律體系更為國際企業提供專業的合同和仲裁服務；同時，香港還能提供全球氫能趨勢的重要市場信息，促進中歐之間的技術轉讓；香港的保險行業更可針對性開發氫能運輸保險產品；此外，雙語優勢有助克服國際項目中的溝通障礙。而香港還能組織氫能技術展覽和投資者路演，構建混合融資工具，推動葡萄牙氫能技術在亞洲市場的推廣。



談及氫能發展的未來方向，Sarkar教授更透露PACT科技園將作為核心樞紐，引入相關氫能企業的製氫技術和裝備製造體系，與葡萄牙REGH2 ENERGY LDA形成戰略互補。他指出，首先可在葡萄牙建設符合歐盟標準的綠氫示範項目；然後在香港開發氫能裝備跨境貿易平台；最後，聯合發起“港葡綠色氫能基金”，吸引更多基金和環境、社會和管治（ESG）的投資者參與。

