舊廈失修　衛生差有治安隱患

中評社北京5月20日電／據大公報報導，全港現有逾3000幢“三無大廈”，“聯廈聯管”試驗計劃涵蓋的油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣，其中三區是“三無大廈”最多地區頭四位（詳見表），每區有逾300幢“三無大廈”。大公報記者近日實地走訪油尖旺及九龍城區試驗計劃目標小區，發現區內不少舊樓普遍存在老化失修、環境衛生差、治安隱患多等問題。



“三無大廈”乏管理



油尖旺區現時有近368幢“三無大廈”，政府建議在區內的界限街、彌敦道、鴉蘭街及塘尾道一帶推行“聯廈聯管”試驗計劃。大公報記者現場所見，區內有不少三無大廈，由於大廈沒有門禁，人人均可自出自入，治安成疑，環境衛生問題更是非常嚴峻，不少大廈的樓梯內傳出陣陣尿臭味，由於缺乏管理，大廈內即便貼滿各種禁止亂拋垃圾、隨地便溺的告示，甚至是咒罵字句，樓道內依舊是垃圾遍地，嚴重者甚至連上落樓都要側身扭腰。記者觀察亦發現不少“隱形炸彈”，例如大南街一處唐樓內，由於石屎剝落嚴重，樓梯的一塊較拳頭大的石屎“半天吊”，僅靠燈膽的電線吊著，搖搖欲墜。



部分舊式大廈即使不屬於“三無大廈”，但同樣處於無管理狀態。柏樹街一幢大廈雖設有業主立案法團，但據悉法團基本上沒有運作，大公報記者在現場所見，大廈任人自出自入，樓下後巷堆滿垃圾，樓梯間亦放滿雜物。有業主表示，曾有業主在大廈內遭搶走金鏈。



至於九龍城區，政府建議在龍城、宋皇台、馬坑湧及馬頭角一帶推行“聯廈聯管”試驗計劃。大公報記者實地走訪，見到區內有不少三無大廈，部分大廈的低層懷疑經營賣淫場所。在龍崗道頭一幢三無大廈，入口處掛著耐人尋味的粉紅色燈光，全幢大廈不超過六層，但有四層全是“一樓一”，樓梯間堆滿垃圾及雜物，天井內堆積了超過一米高的“垃圾山”，而且樓梯內除了大量煙頭，還不時發現一些癮君子使用的咳藥水瓶、疑似改裝吸毒的瓶子等，情況十分嚇人。