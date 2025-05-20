東江縱隊奮勇抗日 活躍於西貢沙頭角等地

中評社北京5月20日電／據大公網消息，1937年7月7日發生的“七七事變”，拉開中華民族全面抗戰的序幕。香港也湧現了不少抗擊日寇的英勇事跡，由中國共產黨領導的抗日游擊隊──東江縱隊港九獨立大隊（簡稱港九大隊）是當時唯一一支成建制、由始至終堅持抵抗的抗日武裝力量，他們在香港書寫了可歌可泣的抗戰故事。今時今日，西貢、沙頭角、離島等地，都留下了崢嶸歲月的印記。



日軍占領香港期間，西貢是東江縱隊港九獨立大隊活動的主要地區。為紀念抗戰期間英勇犧牲的港九大隊戰士和西貢民眾，1989年1月23日，斬竹灣抗日英烈紀念碑落成，碑名由原東江縱隊司令員題寫。紀念碑的正面鑲有一塊用青石雕刻的碑文，記載了三年零八個月，港九獨立大隊游擊隊抗擊日軍侵略的事跡。紀念碑於2020年列入第三批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。



位於沙頭角的羅家大屋在抗日戰爭期間是港九大隊的活動基地及交通站，是本地現存少數能見證香港抗戰歷程的建築物，意義重大。同時，大屋附近一帶亦是港九大隊沙頭角中隊和海上中隊主要的活動地區，在抗日活動中舉足輕重。大屋現已改建為“香港沙頭角抗戰紀念館”，是香港第一間抗戰紀念館，香港第一間集中介紹中共在香港歷史貢獻的紀念館，也是香港首個長期展示港九大隊歷史的國民教育基地。