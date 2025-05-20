中評社北京5月20日電／網評：傳承抗戰精神 擔當時代責任



來源：大公網 作者：許小哲



2020年，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年座談會上，習近平總書記發表重要講話指出，“偉大抗戰精神，是中國人民彌足珍貴的精神財富”，並強調“要以史為鑒、面向未來”。八十年前的抗日戰爭，是中華民族浴火重生的歷史豐碑。中華兒女在血與火的考驗中凝聚的抗戰精神，不僅是抵禦外侮的精神旗幟，更是激勵後世青年奮勇前行的力量源泉。無數青年點燃了“以青春之我，築青春之國”的信念火種，拋卻書本走向戰場，放下鋼筆拿起槍炮，在民族危亡的關鍵時刻，以生命為墨書寫了永不褪色的愛國主義篇章。



歷史從未走遠，精神一脈相承。這種穿越時空的精神傳承，在當代青年身上展現出鮮明的時代特徵與使命擔當。今天的中國青年，在脫貧攻堅一線扎根基層，在航天發射場見證星辰大海，在科技前沿正以演算法創新推動醫療、工業等領域智能化升級，為產業變革注入智能引擎，在國際舞台上發出中國聲音。當代青年正以開拓創新為筆，在科技攻關、鄉村振興、社會服務中勾勒民族復興的畫卷。不同時代的青年，始終以奮鬥姿態續寫著抗日精神和五四精神的時代華章。



對於香港青年而言，抗戰歷史是最好的愛國教材。香港與祖國的命運始終緊密相連。抗戰時期東江縱隊港九大隊的英勇事跡，改革開放中獅子山精神與國家發展的同頻共振，都展現了香港青年的愛國之情。在大灣區建設中，這種情懷轉化為具體行動，越來越多香港青年北上創業或學習交流，積極參與深圳河套科技園、鄉村振興等專案。這種“國家所需，青年所向”的主動奔赴，既是香港融入國家發展的生動縮影，也是抗戰精神在當代的生動詮釋。



對香港青年而言，抗戰勝利八十周年的歷史節點，賦予民族精神更深層的現實意義。銘記歷史不僅是致敬先輩，更要在複雜環境中堅定“國家好，香港更好”的信念，將個人理想融入民族復興，這就是對抗戰精神最好的時代傳承。

