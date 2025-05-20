中評社北京5月20日電／網評：特朗普策動削弱美軟實力的文化內戰



來源：大公網 作者：劉兆佳



今年5月，最先提出和普及化“軟實力”（soft power）這個政治概念的美國學者約瑟夫.奈（Joseph Nye）與世長辭。在他離世前夕，奈還於3月8日在英國《金融時報》撰文，哀嘆美國的軟實力在美國總統特朗普上台後已經終結。可以想像，奈是含憾而終。在其文章中，奈特別強調特朗普的“美國優先”（America First）的外交政策猛烈衝擊美國的自由價值觀和制度，因而大幅削弱美國在世界上的軟實力。



以丹麥哥本哈根為總部的民主國家聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）日前發表“民主感知指數2025”（Democracy Perception Index 2025）的調查報告。該調查在4月進行。調查發現，過去一年全球對美國的觀感急速惡化。在受調查的100個國家中，有82個國家對特朗普的看法負面，對美國的淨印象評分從去年的22%降至－5%，顯示對美國持負面看法的受訪者數量高於持正面看法的受訪者數量。



美“軟實力”正急劇萎縮



從歷史角度看，美國在全球的軟實力的急速萎縮，固然與美國的損人利己的“美國優先”政策、美國縱容以色列在加沙濫殺無辜和美國單方面悍然向全世界發動關稅戰有關，但恐怕還不是最重要的原因。更為關鍵的原因是，美國那套被美國人長期奉為“普世價值”、建基於“自由主義”（liberalism）的價值觀，在過去一段時間內已經被美國自己不斷侵蝕、否定和拋棄，而這套自由主義價值觀又一直以來是美國的軟實力的核心。

