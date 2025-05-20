蔡若蓮：局方重視教師持續專業發展

蔡若蓮與英國教育大臣方佩芝（左二）會面。（圖片來源：政府新聞處） 中評社北京5月20日電／據大公文匯全媒體報導，教育局局長蔡若蓮當地時間5月19日在英國倫敦出席2025世界教育論壇，與不同國家和地區的教育部長及高級官員分享香港的實踐經驗。今屆論壇旨在討論發展共融教育制度以促進平等和可持續社經增長，蔡若蓮以“如何及為何透過教育制度改善平等和提升質素”為題發表專題演講，闡釋香港提供優質平等教育的政策措施和成果。



蔡若蓮表示，在實現優質教育方面，香港一直積極參與多項國際評估，以更瞭解香港學生的能力及影響他們學習成效的關鍵因素。香港學生在學生能力國際評估計劃（PISA）和國際數學與科學趨勢研究（TIMSS）的整體成績均超越國際平均水平，印證學生的優秀能力、學校和教師的教學成效，以及香港教育制度的優勢。教育局十分重視教師的持續專業發展，一直提供多元化的培訓課程，並聯同本地、內地和海外大學舉辦教師專業發展項目，以及提供獎學金鼓勵教師參與海外交流和培訓活動，提升專業能力。



平等教育方面，為確保所有學生能接受優質教育，教育局訂定寬廣而均衡15年一貫的學校課程架構、提供多元化的全方位學習活動、推出多項計劃支援電子學習、為非華語學生提供全面學習支援，以及推行全校參與模式的融合教育。



除發表專題演講，蔡若蓮亦與多名英國教育官員會面，商討加強兩地在教育上的交流，包括英國教育大臣方佩芝、英國教育部國務大臣學校標準部長，以及英國教育部政務次官。另外，蔡若蓮亦與出席論壇的烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、巴布亞新幾內亞，以及斯里蘭卡的教育官員會面，探討香港與“一帶一路”國家在教育方面的合作空間。蔡若蓮還與日本文部科學省官員會面，商討加強教育合作交流。



蔡若蓮其後到訪倫敦帝國學院，瞭解學院推動中小學STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育及協助學校製備相關教材的經驗，並禮節性拜會了中國駐英國大使鄭澤光，介紹香港教育發展近況。