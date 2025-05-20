嚴剛：加強浙港合作　增強創科發展新動能

嚴剛：杭州加快以創新科技產業集群發展為動力的新質生產力發展的成功經驗，為香港特區在融入國家發展大局中，全力發展創新科技產業，形成南金融北創科的新發展格局提供了有益的借鑒，更為深化浙港合作創造了更為廣闊的發展空間。 中評社香港5月20日電／立法會議員嚴剛表示，在特首李家超四月下旬訪問杭州，推動並深化浙港合作之際，香港立法會政制事務委員會昨日就加強與內地區域合作議題進行了更為廣泛深入的討論。杭州加快以創新科技產業集群發展為動力的新質生產力發展的成功經驗，為香港特區在融入國家發展大局中，全力發展創新科技產業，形成南金融北創科的新發展格局提供了有益的借鑒，更為深化浙港合作創造了更為廣闊的發展空間。



嚴剛表示，香港與浙江兩地政府上月杪簽署的合作備忘錄，確立了13項重點合作領域、共51個項目，包括商貿投資、金融、航空等重點合作領域。兩地也簽署四份涵蓋科技創新、住房安居、經貿合作，以及青年發展範疇的合作備忘錄和意向書，包括共同推進浙港兩地技術研發合作，重點圍繞智慧城市、人工智慧、金融科技、生物醫藥、微電子、新材料、新能源等重點領域；大力推動創新房屋科技；共同推動浙江企業國際化發展，支持浙江企業善用香港優勢，拓展國際業務。



正是看重杭州六小龍創科發展的成功經驗，香港特區政府積極主動與浙江省政府共同成立“浙港合作會議”新機制。這一機制不僅是兩地深化合作的里程碑，更是回應國家“十四五”規劃下“八大中心”定位、特別是金融中心、創新科技中心定位的戰略舉措，將充分發揮香港“超級聯繫人”和“超級增值人”的外引內聯的角色與作用，推動浙港優勢互補、共拓新質生產力，助力國家高質量發展。



香港與寧波同為重要的國際港口城市，寧波舟山港的貨物吞吐量連續16年位居世界第一。而香港目前港口吞吐量，由於多種因素的影響，正處於持續下降態勢。如何加亦因此，兩地在港口、運輸、物流領域的相關合作，在中轉業務領域深入合作，以加強優勢互補，差異化發展，鞏固並提升香港國際航運中心，在這方面，相信浙江與香港具有極大的合作空間與潛力。



嚴剛認為，在港口、運輸和物流領域，香港與寧波在很多領域都可以開展深入合作，包括綠色航運技術應用、綠色船用燃料加注、碳交易和綠色金融、海事服務合作；也可以結合浙江電商的快速發展和空運需求的增加，加強浙江和香港在空港貨運方面的聯動和合作。香港的離岸貿易服務與浙江的製造業優勢可深度融合。面對地緣政治紛爭的加劇以及未來持續發展諸多不確定因素，特區政府充分發揮“兩制”優勢，積極構建高增值供應鏈服務機制，吸引包括浙江在內的更多內地企業在香港建立區域供應鏈總部，通過香港借船出海，拓展新興市場。



在科技和金融領域，打造具法制保障的更為公平公正的市場競爭空間，吸引浙江的科創企業在港上市，截至2024年，浙江已有13家企業在港完成上市，涵蓋資訊技術、生物醫藥等領域。未來可考慮針對杭州“六小龍”等科創企業，推出專項輔導計劃，簡化上市流程，並利用香港的國際資本網路提升企業市值與競爭力。



除了關注科創企業，浙江的製造業基礎非常雄厚，香港也可積極研究如何幫助浙江企業搭建跨境投融資平台。例如，香港的金融業可向浙江企業提供更多人民幣債券發行服務，提升浙江企業承接國際業務和對外投資的資本能力，形成“浙江製造＋香港金融＋香港服務”的出海增值模式。



對外經貿推廣方面，共建中東歐投資服務平台或“一帶一路”投資服務平台。特區政府應積極鼓勵港資企業或在港中資企業參與在寧波舉行的、旨在深化國家與中東歐合作的中國中東歐博覽會，並由香港貿發局牽頭協調浙港兩地，設立“浙港經貿合作專場”，重點推廣香港的金融、專業服務及供應鏈管理等等，吸引中東歐企業通過香港進入內地市場。



總之，通過港口聯動、科創協同及國際平台合作交流，香港不僅能為浙江企業“走出去”提供堅實可靠靈活的跳板，更能為國家構建“雙循環”新格局注入新活力新動能。



嚴剛表示，因應全球供應鏈重構及美國單邊關稅政策的嚴峻挑戰，香港特區政府在去年的《財政預算案》中即提出，充分發揮特區的“兩制”優勢，特別是國際資本市場十分信賴的法治保障，將香港打造為“跨國供應鏈管理中心”，並於同年12月正式建立“高增值供應鏈服務機制”。該機制旨在吸引內地企業赴港設立管理離岸貿易和供應鏈的國際或區域總部，協助企業突破地緣政治壁壘、開拓新興市場，同時鞏固香港作為國際貿易中心的地位。相信通過浙港合作機制，能夠在香港跨國供應鏈管理中心的基礎上，打造以浙港創科、航運合作為突破口的新的合作機制與模式，在加速區域融合發展的基礎上，加快香港融入國家發展大局的步伐，從而為香港特區可持續高質量發展奠定堅實的基礎。