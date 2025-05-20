老舊小區改頭換面，智慧城市觸手可及

中評社北京5月20日電／據央視網報導，日前，中辦、國辦發布了《關於持續推進城市更新行動的意見》。5月20日上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，中國住房城鄉建設部、自然資源部、財政部等部門負責人介紹，將大力實施城市更新，打造宜居、韌性、智慧城市。



住房城鄉建設部副部長秦海翔介紹，當前，中國進入了城市更新的重要時期。意見提出了八項主要任務，涉及老舊小區改造、便民生活圈建設，城市燃氣、供水、排水等管網改造等多方面。目標是到2030年，城市的服務效能提高，人居環境改善，經濟業態更加豐富。



住房城鄉建設部副部長 秦海翔：大力建設安全、舒適、綠色、智慧的好房子，加強既有建築的改造利用，努力把老房子、舊房子也改造成好房子，增加群眾身邊的社區公園和口袋公園，推動公園綠地開放共享等。



意見提出要落實“老城不能再拆”的要求，劃定最嚴格的文化遺產保護範圍。不得隨意拆除具有保護價值的老建築、古民居，禁止拆真建假。



自然資源部總規劃師 張兵：針對性地開展城市內部自然和人文歷史方面的空間要素調查，形成統一的底圖底數，持續對自然、人文歷史等各類資源資產開發保護狀況進行動態監測預警，對法定規劃實施的狀況進行體檢評估。



財政部有關負責人介紹，2024年首批已確定15個城市實施城市更新行動。今年，將再確定第二批20個城市。中央財政將提供財政政策和資金保障。