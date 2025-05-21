李家超記者會：照顧新常態下的旅客喜好

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月21日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超5月20日上午在政府總部召開記者會，他介紹了香港首四個月旅遊業的發展情況。期間，他還就啟德體育園黃牛事件、白牌車等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。在特區政府和各行業，包括旅遊、餐飲、酒店、零售等的共同努力下，加上香港成功舉行多項盛事，訪港旅客數字節節上升。今年首四個月共錄得1600萬人次旅客訪港，按年增加百分之十；其中內地旅客佔1200萬人次，按年增加百分之八；非內地旅客有400萬人次，按年增加百分之十七。



隨著香港航空運力進一步恢復，多個內地及海外的客源市場增長勢頭會持續向上，包括長途旅客，其中來自澳洲的旅客按年顯著增長超過三成；來自台灣、日本、韓國、菲律賓及印尼的旅客按年增加超過兩成；來自美國、加拿大、歐洲等的旅客亦按年增加超過一成。我們會把握良好勢頭，進一步優化旅遊配套及發掘更多旅遊熱點，繼續提升香港的吸引力。



我在去年《施政報告》宣布成立發展旅遊熱點工作組（工作組），由政務司副司長當組長。經過各部門的努力，今日稍後工作組會舉行記者會，公布首階段的旅遊熱點落實項目。



我成立工作組有三個目的。第一，是要在《旅遊發展藍圖2.0》的基礎上，加強跨部門統籌，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點，並且利用全港18區的網絡，匯聚政府、業界和社會力量，利用地區智慧，共同為香港“處處是旅遊”創造新熱點。



第二，照顧在新常態下旅客的喜好和新旅遊模式，涵蓋包括生態遊、文化遊、深度遊、打卡遊、地道美食遊等不同範疇。



第三，優化景點設施，加入新元素，以旅遊加美食、影視文化、藝術，企業特色等，串連成樂趣旅遊，並加上科技，例如AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）等元素，使消費成為旅遊樂趣的一部分，創造更大經濟效益。