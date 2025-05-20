港股升348點　寧德時代首日升16%

中評社香港5月20日電／港股結束3日跌勢，恒生指數一度升穿23700點，收市報23681點，升348點，升幅約1.5%，主板成交額逾2057億元。科技指數報5315點，升約1.2%。



香港電台報導，寧德時代H股首日掛牌，最多升18%，高見311.4元，收市報306.2元，升16%，未計手續費一手100股賺4320元。



汽車股個別發展，比亞迪及吉利升2%以上。



ATMXJ都升，阿里巴巴、京東集團、小米升逾2%至約5%，小米連升3日，創近兩個月收市新高。