國家衛健委答中評：科學減重　吃動平衡

北京協和醫院主任醫師于康（中評社 海涵攝） 中評社北京5月21日電（記者 海涵）國家衛生健康委5月20日舉行新聞發布會，介紹時令節氣與健康（小滿）有關情況。北京協和醫院主任醫師于康在會上回答中評社記者提問時表示，享受營養美味和維持健康體重之間並不矛盾。改變一些小的生活習慣開始，就能收到大的效果。



中評社記者提問說，2025年全民營養周主題是“吃動平衡 健康體重 全民行動”。請問我們應該如何既吃得營養，又能保持健康體重？



于康表示，保持健康體重，也就是把體質指數BMI、體脂率和腰圍保持在一個合理水平，這是維護健康、降低多種慢性疾病風險的一個重要的前提和基礎。而體重異常，特別是超重和肥胖，是導致像心腦血管疾病、糖尿病、部分惡性腫瘤的這些慢性疾病的重要危險因素。其實，享受營養美味和維持健康體重之間並不矛盾，我們對大多數朋友而言，建議從改變一些小的生活習慣開始，就能收到大的效果，包括每日進食要規律，定時定量，同時養成每餐七分飽，盡量避免暴飲暴食和情緒化進食，少吃精致的主食和甜食，保證粗糧、全穀物的比例，同時建議增加新鮮的蔬菜、水果和增加水產品，細嚼慢咽，避免進食速度過快，建議每餐進食時間在20分鐘以上。要保持吃動平衡，如果有一餐吃的量大了，可以增加運動，或者下一餐減少進食量，來保持能量的平衡。



“當然，對自己體重的變化，要保持一定的敏感性。特別是每周測量體重，有條件的也可以每日監測。”于康說，如果發現體重在短的時間內出現比較大或者比較快的變化時，要及時尋找原因，必要時可以尋求專業醫生和營養師的幫助。當然，夏季將至，水果、冷飲這些含糖的食物攝入會增多，建議每天的新鮮水果攝入量保持在200到350克之間為宜。注意，果汁是不能替代新鮮水果的，同時也盡量不喝或者少喝含糖的飲料。