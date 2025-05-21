中疾控：新冠臨床嚴重性未顯著變化

中國疾控中心研究員安志傑（中評社 海涵攝） 中評社北京5月21日電（記者 海涵）中國疾控中心研究員安志傑20日在國家衛健委新聞發布會上表示，近期部分國家和地區新冠疫情呈小幅上升趨勢，但疾病的臨床嚴重性沒有發生顯著變化。



據世界衛生組織公布，近期西非、中美洲和加勒比地區、東歐、西南歐和西亞部分國家新冠疫情呈上升趨勢。



安志傑就此指出，近期部分國家和地區新冠疫情呈小幅上升趨勢，但疾病的臨床嚴重性沒有發生顯著變化。



安志傑建議，當前出國旅行的比較多，大家應合理安排時間，及時、提前瞭解並注意目的地的疾病流行情況。另外，長途旅行、長時間乘坐密閉的交通工具，如飛機、火車等，建議佩戴口罩，特別是老年人要注意做好個人防護；在日常生活中要保持良好的個人衛生習慣，勤洗手、多通風。咳嗽或打噴嚏時用紙巾、毛巾或者手肘遮住口鼻。注意手衛生，避免用不潔淨的手觸摸眼、鼻、口等部位；低齡兒童、老人及慢性病患者等免疫力較弱人群，建議接種預防呼吸道傳染病的相關疫苗。家人要及時關注他們的健康狀況，及時採取防護措施，出現發熱、咳嗽或其他呼吸道感染症狀時，及時就診就醫。他也建議均衡飲食、適量運動和充足的休息，養成健康生活方式，增強身體免疫力。