小滿時節如何養生？國家衛健委回應健康關切

發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京5月21日電（記者 海涵）5月21日是小滿節氣。20日，國家衛生健康委以“時令節氣與健康”為主題舉行新聞發布會，就小滿時節養生保健、食品營養、健康睡眠、兒童青少年健康體重管理等相關問題進行解答。



預防呼吸道傳染病，應重視疫苗接種



“近期部分國家和地區新冠疫情呈小幅上升趨勢，但疾病的臨床嚴重性沒有發生顯著變化。”中國疾控中心研究員安志傑建議，預防呼吸道傳染病，在日常生活中要保持良好個人衛生習慣，勤洗手，多通風。長途旅行、長時間乘坐密閉的交通工具，如飛機、火車等，建議佩戴口罩，特別是老年人要注意做好個人防護。咳嗽或打噴嚏時，用紙巾、毛巾或手肘遮住口鼻。注意手衛生，避免用不潔淨的手觸摸眼、鼻、口。同時要均衡飲食、適量運動和充足休息，養成健康生活方式，增強身體免疫力。低齡兒童、老人及慢性病患者等免疫力較弱人群，建議接種預防呼吸道傳染病的相關疫苗。



針對結核病防治，安志傑介紹，結核病是由結核分枝杆菌引起的慢性感染性疾病，可分為肺結核和肺外結核，其中肺結核占90%以上，主要通過空氣傳播，人群普遍易感。要盡早發現結核病患者，患者確診後要嚴格遵醫囑服藥，定期復查；針對新發現的肺結核患者的密切接觸人群，開展結核病排查；適齡兒童應盡早接種卡介苗，同時通過均衡飲食、加強營養、適量運動、充足睡眠等健康生活方式提高自身免疫力。



節氣養生，可護陽氣、調睡眠



小滿時節，民間素有“不吃生冷”的說法。對此，中國中醫科學院望京醫院主任醫師袁盈說，此時人體陽氣屬於升散狀態，進食較多寒涼食物易損傷脾陽，導致脾胃運化功能失調，出現腹痛、腹瀉、食欲不振等症狀，特別是老人、兒童和體質虛弱者更應注意。針對平時容易上火的人群，可以適當食用養陰潤燥食材，像冬瓜、西瓜、荸薺、藕、綠豆、菊花、銀耳湯等，兼具清熱利濕或清熱生津作用。



專家特別提示，對於脾胃虛寒的人群，要注意保護脾胃陽氣，多進食薏苡仁、蓮子、山藥、白扁豆、茯苓等健脾益氣祛濕的食物；進食海鮮等寒涼食物時，可以加一些姜末、蒜末、胡椒粉等以節制寒性，保護脾胃陽氣。平時也可以喝蘇葉、陳皮水，起到健脾溫中化痰的作用。



睡眠問題也是小滿時節的常見困擾。“中醫認為，平息亢奮的陽氣和滋補耗損的陰津是改善睡眠質量的重要因素。”袁盈建議，保持規律作息，每天盡量保持在同一時間就寢與起床，不要熬夜；睡眠環境盡量安靜、遮光等；盡量放鬆身心，避免睡前過飽或者過饑。